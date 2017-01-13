Magnolia Elementary cafeteria earns perfect health score, see all ratings from Jefferson County

|Smoke Free
|Name
|Type
|Address
|Score
|Date
|No
|AMERICAN LEGION #113
|Bars and Lounges
|1141 PINSON STREET TARRANT AL 35217
|95
|1/11/2017
|Yes
|PIGGLY WIGGLY PRODUCE #259
|Retail Food Store
|1697 FORESTDALE BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35214
|90
|1/11/2017
|Yes
|MCDONALDS #10174
|Food Service Establishment
|11 PHILLIPS DRIVE MIDFIELD AL 35228
|98
|1/11/2017
|Yes
|CHILIS GRILL & BAR # 701
|Food Service Establishment
|1676 GADSDEN HIGHWAY TRUSSVILLE AL 35235
|90
|1/11/2017
|Yes
|JOHNNY BRUSCOS NY STYLE PIZZA
|Food Service Establishment
|STE 117 2341 JOHN HAWKINS PARKWAY HOOVER AL 35244
|97
|1/11/2017
|Yes
|CARNICERIA Y TAQUERIA LA VAQUITA
|Food Service Establishment
|4005 BESSEMER SUPER HIGHWAY BESSEMER AL 35020
|95
|1/11/2017
|Yes
|ADAMSVILLE SENIOR CENTER
|Elderly Feeding Site
|419 SPRING STREET ADAMSVILLE AL 35005
|99
|1/11/2017
|Yes
|GARDENDALE HIGH SCHOOL
|Public School Lunchroom
|800 MAIN STREET GARDENDALE AL 35071
|98
|1/11/2017
|Yes
|TAZIKIS MEDITERRANIAN CAFE
|Food Service Establishment
|STE 120 1820 GADSDEN HWY TRUSSVILLE AL 35235
|97
|1/11/2017
|Yes
|ADAMSVILLE ELEMENTARY SCHOOL
|Public School Lunchroom
|4600 MIDWAY ROAD ADAMSVILLE AL 35005
|100
|1/11/2017
|Yes
|BRIGHTON Elementary SCHOOL
|Public School Lunchroom
|3400 BROWNS CIRCLE BRIGHTON AL 35020
|99
|1/11/2017
|Yes
|MAGNOLIA PLACE ELEMENTARY SCHOOL
|Public School Lunchroom
|5400 HIDDEN WAY LANE TRUSSVILLE AL 35173
|100
|1/11/2017
|Yes
|SNOW ROGERS ELEMENTARY
|Public School Lunchroom
|2636 SNOW ROGERS ROAD GARDENDALE AL 35071
|99
|1/11/2017
|Yes
|HOOVER HIGH SCHOOL
|Public School Lunchroom
|1000 BUCCANEER DRIVE HOOVER AL 35244
|99
|1/11/2017
|Yes
|MT. OLIVE CHEVRON
|Limited Food Service
|2251 MT. OLIVE ROAD GARDENDALE AL 35071
|96
|1/10/2017
|Yes
|LEEDS MIDDLE SCHOOL-GYM CONCESSION
|Ballpark Concession Stands
|8408 GREEN WAVE DRIVE LEEDS AL 35094
|98
|1/10/2017
|Yes
|RUBY TUESDAY #3651
|Food Service Establishment
|5957 CHALKVILLE MTN ROAD TRUSSVILLE AL 35235
|76
|1/10/2017
|Yes
|REPICCIS ITALIAN ICE – COMMISSARY
|Limited Food Service
|113 NORTH 12TH STREET BIRMINGHAM AL 35203
|99
|1/10/2017
|Yes
|REPICCIS ITALIAN ICE #2
|Mobile Food Vendor
|113 NORTH 12TH STREET BIRMINGHAM AL 35203
|100
|1/10/2017
|Yes
|NINJA JAPANESE SUSHI & STEAK HOUSE
|Food Service Establishment
|STE 115 4847 PROMENADE PARKWAY BESSEMER AL 35022
|78
|1/10/2017
|Yes
|SUMTHIN GOOD
|Food Service Establishment
|STE B 2017 AVENUE F, ENSLEY BIRMINGHAM AL 35218
|92
|1/10/2017
|Yes
|NEW EAST BUFFET
|Food Service Establishment
|5978 CHALKVILLE MOUNTAIN ROAD TRUSSVILLE AL 35235
|95
|1/10/2017
|Yes
|LEEDS MIDDLE SCHOOL
|Public School Lunchroom
|1771 WHITMORE STREET LEEDS AL 35094
|97
|1/10/2017
|Yes
|GLEN IRIS ELEMENTARY SCHOOL
|Public School Lunchroom
|1115 SOUTH 11TH STREET BIRMINGHAM AL 35205
|98
|1/10/2017
|Yes
|MT. OLIVE ELEMENTARY SCHOOL
|Public School Lunchroom
|1301 BROOKSIDE ROAD MOUNT OLIVE AL 35117
|94
|1/10/2017
|Yes
|HUFFMAN MIDDLE SCHOOL
|Public School Lunchroom
|517 HUFFMAN ROAD BIRMINGHAM AL 35215
|100
|1/10/2017
|Yes
|GREEN ACRES SCHOOL
|Public School Lunchroom
|1220 67TH STREET ENSLEY BIRMINGHAM AL 35228
|94
|1/10/2017
|Yes
|EDGARS BAKERY
|Food Service Establishment
|STE 240 180 WEST MAIN STREET HOOVER AL 35244
|94
|1/10/2017
|Yes
|MCALISTERS DELI
|Food Service Establishment
|STE 104 350 STATE FARM PARKWAY HOMEWOOD AL 35209
|87
|1/10/2017
|Yes
|LEEDS PRIMARY SCHOOL
|Public School Lunchroom
|991 PARK DRIVE LEEDS AL 35094
|96
|1/10/2017
|Yes
|MINOR ELEMENTARY
|Public School Lunchroom
|2425 S AVENUE BIRMINGHAM AL 35218
|91
|1/10/2017
|Yes
|JOHNNY BRUSCOS NY STYLE PIZZA
|Food Service Establishment
|2516 ROCKY RIDGE ROAD BIRMINGHAM AL 35243
|95
|1/9/2017
|Yes
|BEST WINGS & DELI CHEVRON
|Food Service Establishment
|2429 CARRAWAY BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35234
|95
|1/5/2017
|Yes
|SUBWAY #7649
|Food Service Establishment
|1145 FORESTDALE ROAD BIRMINGHAM AL 35214
|97
|1/5/2017
|Yes
|KFC #752
|Food Service Establishment
|1674 GADSDEN HIGHWAY TRUSSVILLE AL 35235
|88
|1/5/2017
|Yes
|CAJUN CLEAVER
|Food Service Establishment
|STE 101 2341 JOHN HAWKINS PARKWAY HOOVER AL 35244
|94
|1/5/2017
|Yes
|PINETREE COUNTRY CLUB-BAR
|Bars and Lounges
|5100 PINE WHISPERS DRIVE IRONDALE AL 35210
|99
|1/5/2017
|Yes
|19TH HOLE-PINETREE CTRY CLUB
|Bars and Lounges
|5100 PINE WHISPERS DRIVE IRONDALE AL 35210
|94
|1/5/2017
|Yes
|YOGURT MOUNTAIN
|Limited Food Service
|521 FIELDSTOWN ROAD GARDENDALE AL 35071
|95
|1/5/2017
|Yes
|PINETREE COUNTRY CLUB-KITCHEN
|Food Service Establishment
|5100 PINE WHISPERS DRIVE IRONDALE AL 35210
|92
|1/5/2017
|Yes
|WHITE HOUSE RESTAURANT
|Food Service Establishment
|9830 31 HIGHWAY WARRIOR AL 35180
|96
|1/5/2017
|Yes
|BAHA BURGER
|Food Service Establishment
|STE 125 4745 CHACE CIRCLE HOOVER AL 35244
|93
|1/5/2017
|Yes
|RED LOBSTER #0046
|Food Service Establishment
|1030 MONTGOMERY HIGHWAY VESTAVIA AL 35216
|92
|1/5/2017
|Yes
|GODS LITTLE PEOPLE DC INC
|Day Care Center
|2853 MT OLIVE ROAD MOUNT OLIVE AL 35117
|97
|1/5/2017
|Yes
|JCCEO HEAD START @ ST, JOSEPHS
|Day Care Center
|1105 30TH STREET BIRMINGHAM AL 35218
|92
|1/5/2017
|Yes
|DOLLAR GENERAL #10172
|Limited Retail Food Store
|2419 PALOMINO LANE BIRMINGHAM AL 35214
|95
|1/4/2017
|Yes
|TACO BOY
|Mobile Food Vendor
|2204 MORGAN ROAD BESSEMER AL 35022
|95
|1/4/2017
|Yes
|CC FOOD MART-EDWARDS LAKE RD
|Limited Food Service
|1880 EDWARDS LAKE ROAD BIRMINGHAM AL 35235
|95
|1/4/2017
|Yes
|MUDTOWN EAT & DRINK
|Food Service Establishment
|3144 GREEN VALLEY ROAD VESTAVIA AL 35243
|94
|1/4/2017
|Yes
|STARBUCKS COFFEE COMPANY
|Limited Food Service
|659 FIELDSTOWN ROAD GARDENDALE AL 35071
|98
|1/4/2017
|Yes
|MI RANCHITO
|Retail Food Store
|2204 MORGAN ROAD BESSEMER AL 35022
|95
|1/4/2017
|Yes
|CHURCHS CHICKEN
|Food Service Establishment
|824 NORTH 3RD AVENUE BIRMINGHAM AL 35203
|96
|1/4/2017
|Yes
|DONUT JOES II
|Limited Food Service
|1021 MAIN STREET GARDENDALE AL 35071
|94
|1/4/2017
|Yes
|MARTAS BAKERY
|Food Service Establishment
|3936 CROSSHAVEN DRIVE BIRMINGHAM AL 35243
|97
|1/4/2017
|Yes
|LEEDS COOSA MART
|Limited Food Service
|7680 PARKWAY DRIVE LEEDS AL 35094
|86
|1/4/2017
|Yes
|Rush-Stop
|Limited Food Service
|2924 SOUTHEAST MORGAN ROAD BESSEMER AL 35022
|99
|1/4/2017
|Yes
|Catering By Chef Bob
|Food Service Establishment
|2209 LAKESHORE DRIVE HOMEWOOD AL 35209
|90
|1/4/2017
|Yes
|TERRYS GROCERY AND LIQUOR
|Limited Food Service
|1100 ASHVILLE ROAD LEEDS AL 35094
|88
|1/4/2017
|Yes
|ENSLEY PLACE FOOD MARKETING
|Food Service Establishment
|4000 AVENUE I, ENSLEY BIRMINGHAM AL 35218
|92
|1/4/2017
|Yes
|DAIRY QUEEN
|Food Service Establishment
|2924 MORGAN ROAD BESSEMER AL 35022
|97
|1/4/2017
|Yes
|WESTERN SUPERMARKET DELI
|Food Service Establishment
|2230 HIGHLAND AVENUE BIRMINGHAM AL 35205
|94
|1/4/2017
|Yes
|SAMS CLUB DEMO KITCHEN #4724
|Food Service Establishment
|3053 150 HIGHWAY HOOVER AL 35244
|100
|1/4/2017
|Yes
|PUBLIX #1206 DELI
|Food Service Establishment
|665 FIELDSTOWN ROAD GARDENDALE AL 35071
|99
|1/4/2017
|Yes
|EL POBLANO MEXICAN RESTAURANT
|Food Service Establishment
|2499 ROCKY RIDGE ROAD BIRMINGHAM AL 35243
|96
|1/4/2017
|Yes
|LOGANS ROADHOUSE RESTAURANT
|Food Service Establishment
|5083 PINNACLE SQUARE BIRMINGHAM AL 35235
|93
|1/4/2017
|Yes
|LA CATRINA MEXICAN CANTINA HOMEWOOD
|Food Service Establishment
|230 STATE FARM PARKWAY HOMEWOOD AL 35209
|85
|1/4/2017
|Yes
|CHRIST WAY CHILD DEVELOP CNTR
|Day Care Center
|961 MT. OLIVE ROAD GARDENDALE AL 35071
|98
|1/4/2017
|Yes
|SONIC DRIVE IN
|Food Service Establishment
|7701 PARKWAY DRIVE LEEDS AL 35094
|90
|1/4/2017
|Yes
|BIRMINGHAM NURSING & REHAB
|Nursing Home Kitchen
|1000 DUGAN AVENUE BIRMINGHAM AL 35214
|97
|1/4/2017
|Yes
|MCDONALDS # 7143
|Food Service Establishment
|218 GADSDEN HIGHWAY BIRMINGHAM AL 35235
|94
|1/4/2017
|Yes
|ALS DELI & GRILL
|Food Service Establishment
|1629 SOUTH 10TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35205
|96
|1/3/2017
|Yes
|AM PM CHEVRON
|Limited Food Service
|2544 ROCKY RIDGE ROAD VESTAVIA AL 35243
|93
|1/3/2017
|Yes
|SALVATORES PIZZA & PASTA
|Food Service Establishment
|1430 GADSDEN HIGHWAY TRUSSVILLE AL 35173
|97
|1/3/2017
|Yes
|MCALISTERS DELI
|Food Service Establishment
|4977 PROMENADE PARKWAY, STE 121 BESSEMER AL 35022
|88
|1/3/2017
|Yes
|AUNTIE ANNES SOFT PRETZELS
|Limited Food Service
|STE 148 2000 RIVERCHASE GALLERIA HOOVER AL 35244
|90
|1/3/2017
|Yes
|CHINA EAST
|Food Service Establishment
|1151 HUFFMAN ROAD BIRMINGHAM AL 35215
|92
|1/3/2017
|Yes
|CEDARS-PHOENICIAN CLUB
|Food Service Establishment
|301 GREENSPRINGS AVENUE BIRMINGHAM AL 35205
|95
|1/3/2017
|Yes
|WESTERN SUPERMARKET – MEAT/SEAFOOD
|Retail Food Store
|1000 JEMISON LANE MOUNTAIN BROOK AL 35223
|98
|1/3/2017
|Yes
|AM PM FOODMART
|Limited Food Service
|2485 ROCKY RIDGE ROAD VESTAVIA AL 35243
|96
|1/3/2017
|Yes
|WALMART SUPERCENTER #1481 DELI
|Food Service Establishment
|209 LAKESHORE PARKWAY HOMEWOOD AL 35209
|100
|1/3/2017
|Yes
|MILOS HAMBURGERS
|Food Service Establishment
|757 ACADEMY DRIVE BESSEMER AL 35022
|98
|1/3/2017
|Yes
|PALACE CHINESE
|Food Service Establishment
|STE 105 5899 TRUSSVILLE CROSSING PARKWAY BIRMINGHAM AL 35235
|97
|1/3/2017
|Yes
|HISSHO SUSHI @ WESTERN SUPERMARKET
|Food Service Establishment
|1000 JEMISON LANE MOUNTAIN BROOK AL 35223
|99
|1/3/2017
|Yes
|RIB-IT-UP
|Food Service Establishment
|830 NORTH 1ST AVENUE BIRMINGHAM AL 35203
|96
|1/3/2017
|Yes
|PUBLIX #839 BAKERY
|Limited Food Service
|2543 JOHN HAWKINS PARKWAY HOOVER AL 35244
|99
|1/3/2017
|Yes
|AFC SUSHI @ PUBLIX #839
|Food Service Establishment
|2543 JOHN HAWKINS PARKWAY HOOVER AL 35244
|100
|1/3/2017
|Yes
|LANDRYS SEAFOOD HOUSE
|Food Service Establishment
|139 STATE FARM PARKWAY HOMEWOOD AL 35209
|96
|1/3/2017
|Yes
|WESTERN SUPERMARKET #6 – DELI
|Food Service Establishment
|3350 MORGAN DRIVE VESTAVIA AL 35216
|91
|1/3/2017
|Yes
|CHICK-FIL-A
|Food Service Establishment
|5886 TRUSSVILE CROSSING PARKWAY TRUSSVILLE AL 35235
|98
|1/3/2017