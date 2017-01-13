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Magnolia Elementary cafeteria earns perfect health score, see all ratings from Jefferson County

Posted by: Posted date: January 13, 2017
Smoke Free Name Type Address Score Date
No AMERICAN LEGION #113 Bars and Lounges 1141 PINSON STREET TARRANT AL 35217 95 1/11/2017
Yes PIGGLY WIGGLY PRODUCE #259 Retail Food Store 1697 FORESTDALE BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35214 90 1/11/2017
Yes MCDONALDS #10174 Food Service Establishment 11 PHILLIPS DRIVE MIDFIELD AL 35228 98 1/11/2017
Yes CHILIS GRILL & BAR # 701 Food Service Establishment 1676 GADSDEN HIGHWAY TRUSSVILLE AL 35235 90 1/11/2017
Yes JOHNNY BRUSCOS NY STYLE PIZZA Food Service Establishment STE 117 2341 JOHN HAWKINS PARKWAY HOOVER AL 35244 97 1/11/2017
Yes CARNICERIA Y TAQUERIA LA VAQUITA Food Service Establishment 4005 BESSEMER SUPER HIGHWAY BESSEMER AL 35020 95 1/11/2017
Yes ADAMSVILLE SENIOR CENTER Elderly Feeding Site 419 SPRING STREET ADAMSVILLE AL 35005 99 1/11/2017
Yes GARDENDALE HIGH SCHOOL Public School Lunchroom 800 MAIN STREET GARDENDALE AL 35071 98 1/11/2017
Yes TAZIKIS MEDITERRANIAN CAFE Food Service Establishment STE 120 1820 GADSDEN HWY TRUSSVILLE AL 35235 97 1/11/2017
Yes ADAMSVILLE ELEMENTARY SCHOOL Public School Lunchroom 4600 MIDWAY ROAD ADAMSVILLE AL 35005 100 1/11/2017
Yes BRIGHTON Elementary SCHOOL Public School Lunchroom 3400 BROWNS CIRCLE BRIGHTON AL 35020 99 1/11/2017
Yes MAGNOLIA PLACE ELEMENTARY SCHOOL Public School Lunchroom 5400 HIDDEN WAY LANE TRUSSVILLE AL 35173 100 1/11/2017
Yes SNOW ROGERS ELEMENTARY Public School Lunchroom 2636 SNOW ROGERS ROAD GARDENDALE AL 35071 99 1/11/2017
Yes HOOVER HIGH SCHOOL Public School Lunchroom 1000 BUCCANEER DRIVE HOOVER AL 35244 99 1/11/2017
Yes MT. OLIVE CHEVRON Limited Food Service 2251 MT. OLIVE ROAD GARDENDALE AL 35071 96 1/10/2017
Yes LEEDS MIDDLE SCHOOL-GYM CONCESSION Ballpark Concession Stands 8408 GREEN WAVE DRIVE LEEDS AL 35094 98 1/10/2017
Yes RUBY TUESDAY #3651 Food Service Establishment 5957 CHALKVILLE MTN ROAD TRUSSVILLE AL 35235 76 1/10/2017
Yes REPICCIS ITALIAN ICE – COMMISSARY Limited Food Service 113 NORTH 12TH STREET BIRMINGHAM AL 35203 99 1/10/2017
Yes REPICCIS ITALIAN ICE #2 Mobile Food Vendor 113 NORTH 12TH STREET BIRMINGHAM AL 35203 100 1/10/2017
Yes NINJA JAPANESE SUSHI & STEAK HOUSE Food Service Establishment STE 115 4847 PROMENADE PARKWAY BESSEMER AL 35022 78 1/10/2017
Yes SUMTHIN GOOD Food Service Establishment STE B 2017 AVENUE F, ENSLEY BIRMINGHAM AL 35218 92 1/10/2017
Yes NEW EAST BUFFET Food Service Establishment 5978 CHALKVILLE MOUNTAIN ROAD TRUSSVILLE AL 35235 95 1/10/2017
Yes LEEDS MIDDLE SCHOOL Public School Lunchroom 1771 WHITMORE STREET LEEDS AL 35094 97 1/10/2017
Yes GLEN IRIS ELEMENTARY SCHOOL Public School Lunchroom 1115 SOUTH 11TH STREET BIRMINGHAM AL 35205 98 1/10/2017
Yes MT. OLIVE ELEMENTARY SCHOOL Public School Lunchroom 1301 BROOKSIDE ROAD MOUNT OLIVE AL 35117 94 1/10/2017
Yes HUFFMAN MIDDLE SCHOOL Public School Lunchroom 517 HUFFMAN ROAD BIRMINGHAM AL 35215 100 1/10/2017
Yes GREEN ACRES SCHOOL Public School Lunchroom 1220 67TH STREET ENSLEY BIRMINGHAM AL 35228 94 1/10/2017
Yes EDGARS BAKERY Food Service Establishment STE 240 180 WEST MAIN STREET HOOVER AL 35244 94 1/10/2017
Yes MCALISTERS DELI Food Service Establishment STE 104 350 STATE FARM PARKWAY HOMEWOOD AL 35209 87 1/10/2017
Yes LEEDS PRIMARY SCHOOL Public School Lunchroom 991 PARK DRIVE LEEDS AL 35094 96 1/10/2017
Yes MINOR ELEMENTARY Public School Lunchroom 2425 S AVENUE BIRMINGHAM AL 35218 91 1/10/2017
Yes JOHNNY BRUSCOS NY STYLE PIZZA Food Service Establishment 2516 ROCKY RIDGE ROAD BIRMINGHAM AL 35243 95 1/9/2017
Yes BEST WINGS & DELI CHEVRON Food Service Establishment 2429 CARRAWAY BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35234 95 1/5/2017
Yes SUBWAY #7649 Food Service Establishment 1145 FORESTDALE ROAD BIRMINGHAM AL 35214 97 1/5/2017
Yes KFC #752 Food Service Establishment 1674 GADSDEN HIGHWAY TRUSSVILLE AL 35235 88 1/5/2017
Yes CAJUN CLEAVER Food Service Establishment STE 101 2341 JOHN HAWKINS PARKWAY HOOVER AL 35244 94 1/5/2017
Yes PINETREE COUNTRY CLUB-BAR Bars and Lounges 5100 PINE WHISPERS DRIVE IRONDALE AL 35210 99 1/5/2017
Yes 19TH HOLE-PINETREE CTRY CLUB Bars and Lounges 5100 PINE WHISPERS DRIVE IRONDALE AL 35210 94 1/5/2017
Yes YOGURT MOUNTAIN Limited Food Service 521 FIELDSTOWN ROAD GARDENDALE AL 35071 95 1/5/2017
Yes PINETREE COUNTRY CLUB-KITCHEN Food Service Establishment 5100 PINE WHISPERS DRIVE IRONDALE AL 35210 92 1/5/2017
Yes WHITE HOUSE RESTAURANT Food Service Establishment 9830 31 HIGHWAY WARRIOR AL 35180 96 1/5/2017
Yes BAHA BURGER Food Service Establishment STE 125 4745 CHACE CIRCLE HOOVER AL 35244 93 1/5/2017
Yes RED LOBSTER #0046 Food Service Establishment 1030 MONTGOMERY HIGHWAY VESTAVIA AL 35216 92 1/5/2017
Yes GODS LITTLE PEOPLE DC INC Day Care Center 2853 MT OLIVE ROAD MOUNT OLIVE AL 35117 97 1/5/2017
Yes JCCEO HEAD START @ ST, JOSEPHS Day Care Center 1105 30TH STREET BIRMINGHAM AL 35218 92 1/5/2017
Yes DOLLAR GENERAL #10172 Limited Retail Food Store 2419 PALOMINO LANE BIRMINGHAM AL 35214 95 1/4/2017
Yes TACO BOY Mobile Food Vendor 2204 MORGAN ROAD BESSEMER AL 35022 95 1/4/2017
Yes CC FOOD MART-EDWARDS LAKE RD Limited Food Service 1880 EDWARDS LAKE ROAD BIRMINGHAM AL 35235 95 1/4/2017
Yes MUDTOWN EAT & DRINK Food Service Establishment 3144 GREEN VALLEY ROAD VESTAVIA AL 35243 94 1/4/2017
Yes STARBUCKS COFFEE COMPANY Limited Food Service 659 FIELDSTOWN ROAD GARDENDALE AL 35071 98 1/4/2017
Yes MI RANCHITO Retail Food Store 2204 MORGAN ROAD BESSEMER AL 35022 95 1/4/2017
Yes CHURCHS CHICKEN Food Service Establishment 824 NORTH 3RD AVENUE BIRMINGHAM AL 35203 96 1/4/2017
Yes DONUT JOES II Limited Food Service 1021 MAIN STREET GARDENDALE AL 35071 94 1/4/2017
Yes MARTAS BAKERY Food Service Establishment 3936 CROSSHAVEN DRIVE BIRMINGHAM AL 35243 97 1/4/2017
Yes LEEDS COOSA MART Limited Food Service 7680 PARKWAY DRIVE LEEDS AL 35094 86 1/4/2017
Yes Rush-Stop Limited Food Service 2924 SOUTHEAST MORGAN ROAD BESSEMER AL 35022 99 1/4/2017
Yes Catering By Chef Bob Food Service Establishment 2209 LAKESHORE DRIVE HOMEWOOD AL 35209 90 1/4/2017
Yes TERRYS GROCERY AND LIQUOR Limited Food Service 1100 ASHVILLE ROAD LEEDS AL 35094 88 1/4/2017
Yes ENSLEY PLACE FOOD MARKETING Food Service Establishment 4000 AVENUE I, ENSLEY BIRMINGHAM AL 35218 92 1/4/2017
Yes DAIRY QUEEN Food Service Establishment 2924 MORGAN ROAD BESSEMER AL 35022 97 1/4/2017
Yes WESTERN SUPERMARKET DELI Food Service Establishment 2230 HIGHLAND AVENUE BIRMINGHAM AL 35205 94 1/4/2017
Yes SAMS CLUB DEMO KITCHEN #4724 Food Service Establishment 3053 150 HIGHWAY HOOVER AL 35244 100 1/4/2017
Yes PUBLIX #1206 DELI Food Service Establishment 665 FIELDSTOWN ROAD GARDENDALE AL 35071 99 1/4/2017
Yes EL POBLANO MEXICAN RESTAURANT Food Service Establishment 2499 ROCKY RIDGE ROAD BIRMINGHAM AL 35243 96 1/4/2017
Yes LOGANS ROADHOUSE RESTAURANT Food Service Establishment 5083 PINNACLE SQUARE BIRMINGHAM AL 35235 93 1/4/2017
Yes LA CATRINA MEXICAN CANTINA HOMEWOOD Food Service Establishment 230 STATE FARM PARKWAY HOMEWOOD AL 35209 85 1/4/2017
Yes CHRIST WAY CHILD DEVELOP CNTR Day Care Center 961 MT. OLIVE ROAD GARDENDALE AL 35071 98 1/4/2017
Yes SONIC DRIVE IN Food Service Establishment 7701 PARKWAY DRIVE LEEDS AL 35094 90 1/4/2017
Yes BIRMINGHAM NURSING & REHAB Nursing Home Kitchen 1000 DUGAN AVENUE BIRMINGHAM AL 35214 97 1/4/2017
Yes MCDONALDS # 7143 Food Service Establishment 218 GADSDEN HIGHWAY BIRMINGHAM AL 35235 94 1/4/2017
Yes ALS DELI & GRILL Food Service Establishment 1629 SOUTH 10TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35205 96 1/3/2017
Yes AM PM CHEVRON Limited Food Service 2544 ROCKY RIDGE ROAD VESTAVIA AL 35243 93 1/3/2017
Yes SALVATORES PIZZA & PASTA Food Service Establishment 1430 GADSDEN HIGHWAY TRUSSVILLE AL 35173 97 1/3/2017
Yes MCALISTERS DELI Food Service Establishment 4977 PROMENADE PARKWAY, STE 121 BESSEMER AL 35022 88 1/3/2017
Yes AUNTIE ANNES SOFT PRETZELS Limited Food Service STE 148 2000 RIVERCHASE GALLERIA HOOVER AL 35244 90 1/3/2017
Yes CHINA EAST Food Service Establishment 1151 HUFFMAN ROAD BIRMINGHAM AL 35215 92 1/3/2017
Yes CEDARS-PHOENICIAN CLUB Food Service Establishment 301 GREENSPRINGS AVENUE BIRMINGHAM AL 35205 95 1/3/2017
Yes WESTERN SUPERMARKET – MEAT/SEAFOOD Retail Food Store 1000 JEMISON LANE MOUNTAIN BROOK AL 35223 98 1/3/2017
Yes AM PM FOODMART Limited Food Service 2485 ROCKY RIDGE ROAD VESTAVIA AL 35243 96 1/3/2017
Yes WALMART SUPERCENTER #1481 DELI Food Service Establishment 209 LAKESHORE PARKWAY HOMEWOOD AL 35209 100 1/3/2017
Yes MILOS HAMBURGERS Food Service Establishment 757 ACADEMY DRIVE BESSEMER AL 35022 98 1/3/2017
Yes PALACE CHINESE Food Service Establishment STE 105 5899 TRUSSVILLE CROSSING PARKWAY BIRMINGHAM AL 35235 97 1/3/2017
Yes HISSHO SUSHI @ WESTERN SUPERMARKET Food Service Establishment 1000 JEMISON LANE MOUNTAIN BROOK AL 35223 99 1/3/2017
Yes RIB-IT-UP Food Service Establishment 830 NORTH 1ST AVENUE BIRMINGHAM AL 35203 96 1/3/2017
Yes PUBLIX #839 BAKERY Limited Food Service 2543 JOHN HAWKINS PARKWAY HOOVER AL 35244 99 1/3/2017
Yes AFC SUSHI @ PUBLIX #839 Food Service Establishment 2543 JOHN HAWKINS PARKWAY HOOVER AL 35244 100 1/3/2017
Yes LANDRYS SEAFOOD HOUSE Food Service Establishment 139 STATE FARM PARKWAY HOMEWOOD AL 35209 96 1/3/2017
Yes WESTERN SUPERMARKET #6 – DELI Food Service Establishment 3350 MORGAN DRIVE VESTAVIA AL 35216 91 1/3/2017
Yes CHICK-FIL-A Food Service Establishment 5886 TRUSSVILE CROSSING PARKWAY TRUSSVILLE AL 35235 98 1/3/2017

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