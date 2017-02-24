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JeffCo restaurant ratings include Trussville, Pinson, Center Point establishments

Posted by: Posted date: February 24, 2017
Smoke Free Name Type Address Score Date
Yes ZAXBYS Food Service Establishment 282 PALISADES BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35209 96 2/21/2017
Yes ANOTHER BROKEN EGG CAFE Food Service Establishment 2418 MONTEVALLO ROAD MOUNTAIN BROOK AL 35223 78 2/21/2017
Yes JERSEY MIKES SUBS Food Service Establishment 2910 18TH STREET HOMEWOOD AL 35209 84 2/21/2017
Yes HONEYBAKED HAM COMPANY #801 Retail Food Store 601 MONTGOMERY HIGHWAY VESTAVIA AL 35216 97 2/21/2017
Yes JUST LIKE HOME Day Care Center 300 SOUTH 32ND STREET BESSEMER AL 35020 100 2/21/2017
Yes HAMBURGER HEAVEN Food Service Establishment 1703 CRESTWOOD BOULEVARD IRONDALE AL 35210 92 2/21/2017
Yes BIRMINGHAM URBAN AIR Limited Food Service 800 GREEN SPRINGS HIGHWAY BIRMINGHAM AL 35209 93 2/20/2017
Yes CHUCK E CHEESE Food Service Establishment 500 OLD TOWN ROAD VESTAVIA AL 35216 93 2/20/2017
Yes BASS PRO SHOPS-GENERAL STORE Food Service Establishment 5000 BASS PRO BOULEVARD LEEDS AL 35094 99 2/20/2017
Yes HOMETOWN SUPERMARKET Limited Retail Food Store STE 140 808 GREENSPRINGS HIGHWAY HOMEWOOD AL 35209 91 2/20/2017
Yes THE CLUB – BALLROOM Food Service Establishment 1 ROBERT S. SMITH DRIVE BIRMINGHAM AL 35209 97 2/20/2017
Yes THE CLUB – STATEROOM Food Service Establishment 1 ROBERT S. SMITH DRIVE BIRMINGHAM AL 35209 94 2/20/2017
Yes MCDONALDS # 1756 Food Service Establishment 1569 MONTCLAIR ROAD BIRMINGHAM AL 35210 88 2/20/2017
Yes STEEL Food Service Establishment 2300 NORTH 1ST AVENUE BIRMINGHAM AL 35203 96 2/17/2017
No J & J GROCERY Food Service Establishment 8169 DICKEY SPRINGS ROAD BESSEMER AL 35022 89 2/17/2017
Yes GREEN ACRES CAFE Food Service Establishment 1705 NORTH 4TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35203 94 2/17/2017
Yes SAMS CLUB #4724 MEAT MARKET Retail Food Store 3053 150 HIGHWAY HOOVER AL 35244 94 2/17/2017
Yes SONIC DRIVE IN Food Service Establishment 143 FOUST COURT BIRMINGHAM AL 35214 89 2/17/2017
Yes STARBUCKS COFFEE #8396 – Munger Building Limited Food Service 1927 SOUTH 11TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35205 97 2/17/2017
No AMERICAN LEGION POST #22 Bars and Lounges 1201 SOUTHWEST 4TH AVENUE BESSEMER AL 35022 90 2/17/2017
No THE HEAVENLY DONUT COMPANY FOOD TRUCK Mobile Food Vendor 4911 CAHABA RIVER RD STE 105 BIRMINGHAM AL 35243 98 2/17/2017
Yes THE FRESH MARKET STORE Limited Retail Food Store 549 BROOKWOOD VILLAGE BIRMINGHAM AL 35209 98 2/17/2017
Yes WEE CARE ACADEMY-THOMAS Day Care Center 833 8TH STREET BIRMINGHAM AL 35214 98 2/17/2017
Yes TERRACE OAKS CARE & REHAB CNTR Nursing Home Kitchen 4201 BESSEMER HIGHWAY BESSEMER AL 35020 100 2/17/2017
Yes RED LOBSTER #6376 Food Service Establishment 3525 ROOSEVELT BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35235 94 2/17/2017
Yes The PITA CAFE – BNTI Food Service Establishment STE 137 J 2801 HWY 150 PARKWAY HOOVER AL 35244 100 2/17/2017
Yes POPEYES CHICKEN & BISCUIT #53 Food Service Establishment 361 PALISADES BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35209 92 2/17/2017
Yes FULL MOON BBQ Food Service Establishment 337 VALLEY AVENUE BIRMINGHAM AL 35209 95 2/17/2017
Yes AFC SUSHI @ PUBLIX #165 Food Service Establishment 411 GREEN SPRINGS HIGHWAY HOMEWOOD AL 35209 99 2/16/2017
Yes LOCAL TACO Food Service Establishment STE C-5 920 LANE PARK COURT MOUNTAIN BROOK AL 35223 96 2/16/2017
Yes WALMART SUPERCENTER #1158 -DELI Food Service Establishment 2473 HACKWORTH ROAD BIRMINGHAM AL 35214 95 2/16/2017
Yes ALDI Limited Retail Food Store 710 ACADEMY DRIVE BESSEMER AL 35022 100 2/16/2017
Yes SHERATON CIVIC CENTER – EAST HALL Food Service Establishment 2101 NORTH RICHARD ARRINGTON JR BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35203 98 2/16/2017
Yes OLEXAS CAFE, CAKES & CATERING Food Service Establishment 2838 CULVER ROAD MOUNTAIN BROOK AL 35223 88 2/16/2017
Yes JASPER HOUSE Charitable Non-Permitted Food Establishment STE B 2112 AVENUE H BIRMINGHAM AL 35218 96 2/16/2017
Yes OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANT Food Service Establishment 3440 GALLERIA CIRCLE HOOVER AL 35244 90 2/16/2017
Yes HOLIDAY INN EXPRESS Limited Food Service 5001 ACADEMY LANE BESSEMER AL 35022 95 2/16/2017
Yes FULL MOON BBQ Food Service Establishment 337 VALLEY AVENUE BIRMINGHAM AL 35209 84 2/16/2017
Yes HAMPTON INN Limited Food Service 4910 CIVIC LANE BESSEMER AL 35022 90 2/16/2017
Yes 4 GARCIAS FOR YOU Mobile Food Vendor 5118 PINSON VALLEY PARKWAY BIRMINGHAM AL 35215 87 2/15/2017
Yes REYES PIZZA, ICE CREAM & MORE Food Service Establishment STE 133 5415 BEACON DRIVE IRONDALE AL 35210 97 2/15/2017
No WESLEYS LOUNGE, INC Bars and Lounges 7373 WEST HWY 78 DORA AL 35062 95 2/15/2017
Yes PANERA BREAD #790 Food Service Establishment STE C-6 143 SUMMIT BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35243 93 2/15/2017
Yes EGG ROLL EXPRESS Food Service Establishment 100 BESSEMER HIGHWAY MIDFIELD AL 35228 89 2/15/2017
Yes PIEOLOGY Food Service Establishment 325 SUMMIT BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35243 99 2/15/2017
Yes YELLOW JACKET Food Service Establishment 3995 WHITE ROAD DORA AL 35062 92 2/15/2017
Yes PUBLIX #1059 PRODUCE Retail Food Store 1325 MONTCLAIR ROAD BIRMINGHAM AL 35210 99 2/15/2017
Yes SAMFORD UNIV-THE ROTUNDA Food Service Establishment 800 LAKESHORE DRIVE HOMEWOOD AL 35229 94 2/15/2017
Yes UAB HIGHLANDS Hospital Kitchen 1201 SOUTH 11TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35205 98 2/15/2017
Yes APCO ARAMARK BENEPIZZARIA Food Service Establishment 600 NORTH 18TH STREET BIRMINGHAM AL 35203 99 2/15/2017
Yes ZOES KITCHEN Food Service Establishment 323 SUMMIT BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35243 88 2/15/2017
Yes AFC SUSHI @ PUBLIX #1059 Food Service Establishment 1325 MONTCLAIR ROAD BIRMINGHAM AL 35210 100 2/15/2017
Yes PUBLIX #839 DELI Food Service Establishment 2543 JOHN HAWKINS PARKWAY HOOVER AL 35244 96 2/15/2017
Yes GREEN TOP CAFE Food Service Establishment 7530 HIGHWAY 78 DORA AL 35062 94 2/15/2017
Yes CATERING BY DEANA & SYLVIA Food Service Establishment 518 NORTH 19TH STREET BIRMINGHAM AL 35203 98 2/15/2017
Yes PIGGLY WIGGLY DELI Food Service Establishment 3000 MONTGOMERY HIGHWAY HOMEWOOD AL 35209 90 2/15/2017
Yes ROCKIN RHONDAS Limited Food Service 7296 PARKWAY DRIVE LEEDS AL 35094 84 2/14/2017
Yes WEST VALLEY TEXACO Limited Food Service 211 WEST VALLEY AVENUE HOMEWOOD AL 35209 94 2/14/2017
Yes SAVANAHS #2 Limited Food Service 4901 CAHABA RIVER ROAD BIRMINGHAM AL 35243 98 2/14/2017
Yes SHEZA FOOD MART Food Service Establishment 1101 NORTH 4TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35203 83 2/14/2017
Yes VALLEY FOOD AND FEED Limited Food Service 2060 MONTEVALLO ROAD LEEDS AL 35094 96 2/14/2017
Yes BOJANGLES #858 Food Service Establishment 1545 MONTCLAIR ROAD BIRMINGHAM AL 35210 97 2/14/2017
Yes TRUSSVILLE CHEVRON Limited Food Service 5981 CHALKVILLE MOUNTAIN ROAD BIRMINGHAM AL 35235 100 2/14/2017
Yes MT. VIEW GOLF COURSE Food Service Establishment 3200 MT. VIEW DRIVE GRAYSVILLE AL 35073 91 2/14/2017
Yes BLACK PEARL ASIAN CUISINE Food Service Establishment 3439 COLONNADE PKWY STE 300 BIRMINGHAM AL 35243 90 2/14/2017
Yes OUMI SUSHI @ SPROUTS FARMERS MARKET #483 Food Service Establishment STE 101 1031 MONTGOMERY HIGHWAY VESTAVIA AL 35216 96 2/14/2017
Yes URBAN POPS Food Service Establishment STE 100 2760 JOHN HAWKINS PARKWAY HOOVER AL 35244 99 2/14/2017
Yes KRYSTAL RESTAURANT BIR #2 Food Service Establishment 1810 CRESTWOOD BOULEVARD IRONDALE AL 35210 96 2/14/2017
Yes DREAMLAND BAR-B-QUE Food Service Establishment 1427 SOUTH 14TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35205 96 2/14/2017
Yes REDEAUXS @ CITY HALL Food Service Establishment 710 NORTH 20TH STREET BIRMINGHAM AL 35203 96 2/14/2017
No AMERICAN LEGION POST #107 Bars and Lounges 8299 RAILROAD AVENUE LEEDS AL 35094 93 2/14/2017
Yes GRANDVIEW MEDICAL CENTER Hospital Kitchen 3690 GRANDVIEW PARKWAY BIRMINGHAM AL 35243 100 2/14/2017
Yes PIGGLY WIGGLY MEAT #259 Retail Food Store 1697 FORESTDALE BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35214 91 2/14/2017
Yes HARDEES Of Homewood Food Service Establishment 228 OXMOOR BOULEVARD HOMEWOOD AL 35209 97 2/14/2017
Yes EVERYDAY FOOD MART Limited Food Service 3041 JOHN HAWKINS PARKWAY HOOVER AL 35244 88 2/14/2017
Yes GREAT BEGINNINGS LEARNING CENTER Day Care Center 1406 PROMOTION PLAZA LEEDS AL 35094 99 2/14/2017
Yes ALEXANDERS Food Service Establishment STE 120 3800 COLONNADE PARKWAY BIRMINGHAM AL 35243 90 2/14/2017
Yes EMBASSY SUITES HOTEL Food Service Establishment 2300 WOODCREST PLACE HOMEWOOD AL 35209 93 2/14/2017
Yes WINN-DIXIE #435 SEAFOOD Retail Food Store 4476 MONTEVALLO ROAD BIRMINGHAM AL 35210 98 2/13/2017
Yes BIG SPOON CREAMERY Mobile Food Vendor 195 VULCAN ROAD HOMEWOOD AL 35209 96 2/13/2017
Yes CIRCLE K #2723810 Limited Food Service 1503 SOUTH 11TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35205 96 2/13/2017
Yes NEW YORK PIZZA Food Service Establishment 1010 OXMOOR ROAD HOMEWOOD AL 35209 96 2/13/2017
Yes ERNIE GERONTAKIS Food Service Establishment 195 VULCAN ROAD BIRMINGHAM AL 35209 100 2/13/2017
Yes WINN-DIXIE #435 MEAT MARKET Retail Food Store 4476 MONTEVALLO ROAD BIRMINGHAM AL 35210 98 2/13/2017
Yes PUBLIX #1200 SEAFOOD Retail Food Store 4965 PROMENADE PARKWAY BESSEMER AL 35022 100 2/13/2017
Yes REGENCY ROOM LOUNGE Bars and Lounges 1429 MONTGOMERY HIGHWAY VESTAVIA AL 35216 97 2/13/2017
Yes PINETREE COUNTRY CLUB – GRILL ROOM Food Service Establishment 5100 PINE WHISPERS DRIVE IRONDALE AL 35210 96 2/13/2017
Yes OLIVE GARDEN # 1879 Food Service Establishment 3555 ROOSEVELT BOULEVARD TRUSSVILLE AL 35235 88 2/13/2017
Yes FAIRFIELD SEAFOOD EXPRESS Food Service Establishment 3710 LLOYD NOLAND PARKWAY FAIRFIELD AL 35064 96 2/13/2017
Yes THE FRESH MARKET PRODUCE Retail Food Store 549 BROOKWOOD VILLAGE HOMEWOOD AL 35209 95 2/13/2017
Yes The COTTAGES @ St. Martins In The Pines – B Nursing Home Kitchen STE B 4953 MONTEVALLO ROAD BIRMINGHAM AL 35210 95 2/13/2017
Yes BENT BROOK Food Service Establishment 7900 DICKEY SPRINGS ROAD BESSEMER AL 35022 94 2/13/2017
Yes ASIAN EXPRESS Food Service Establishment 3501 AVENUE E BIRMINGHAM AL 35218 89 2/13/2017
Yes IVANS Food Service Establishment 833 PARK ROAD PLEASANT GROVE AL 35127 98 2/13/2017
Yes ROCKY RIDGE LEARNING CENTER Day Care Center STE 108 2512 ROCKY RIDGE ROAD VESTAVIA AL 35243 95 2/13/2017
Yes BRITOS SUPERMARKET #3 – DELI Food Service Establishment 118 GREENSPRINGS HIGHWAY HOMEWOOD AL 35209 94 2/13/2017
Yes ROLY POLY Food Service Establishment STE 232 180 MAIN STREET HOOVER AL 35244 94 2/13/2017
Yes HOOTERS OF HOMEWOOD Food Service Establishment 1278 OAK GROVE ROAD BIRMINGHAM AL 35209 94 2/13/2017
Yes MARINOS ASSOCIATED MEAT #1 Retail Food Store 2415 AVENUE E BIRMINGHAM AL 35218 91 2/13/2017
Yes THE FRESH MARKET- MEAT & SEAFOOD MKT Retail Food Store 549 BROOKWOOD VILLAGE BIRMINGHAM AL 35209 95 2/13/2017
Yes LEGACY HEALTH & REHAB OF PLEASANT GROVE Nursing Home Kitchen 30 7TH STREET PLEASANT GROVE AL 35127 100 2/13/2017
Yes DOMINOS PIZZA # 5848 Food Service Establishment 1506 MONTCLAIR ROAD BIRMINGHAM AL 35210 89 2/13/2017
Yes BRITOS SUPERMARKET #3 – BAKERY Retail Food Store 118 GREENSPRINGS HIGHWAY HOMEWOOD AL 35209 92 2/13/2017
Yes UNIVERSITY OF TOTS Day Care Center 1325 ALFORD AVENUE HOOVER AL 35226 91 2/13/2017
Yes JACKS #145 Food Service Establishment 27 PARK ROAD PLEASANT GROVE AL 35127 92 2/13/2017
Yes MAUI WOWI #3 Mobile Food Vendor 2100 NORTH RICHARD ARRINGTON JR. BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35203 96 2/10/2017
Yes STARBUCKS COFFEE #11083 Limited Food Service 231 STATE FARM PARKWAY HOMEWOOD AL 35209 96 2/10/2017
Yes SUBWAY #27114 Food Service Establishment 1321 SOUTH 10TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35205 95 2/10/2017
Yes WINN-DIXIE #405 MEAT MARKET Retail Food Store 2220 BESSEMER ROAD BIRMINGHAM AL 35208 98 2/10/2017
Yes FAMILY DOLLAR STORE #8978 Limited Retail Food Store 2020 CENTER POINT PARKWAY CENTER POINT AL 35215 97 2/10/2017
Yes VULCAN CENTER KITCHEN Food Service Establishment 1701 VALLEY VIEW DRIVE BIRMINGHAM AL 35209 96 2/10/2017
Yes CHICKEN NOW Food Service Establishment STE 340 6200 EAST GRAND RIVER BOULEVARD LEEDS AL 35094 94 2/10/2017
Yes DOLLAR GENERAL #3289 Limited Retail Food Store 671 SOUTHWEST 9TH AVE BESSEMER AL 35022 96 2/10/2017
Yes J & J FOOD MARKET Limited Food Service 707 NORTH 8TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35203 90 2/10/2017
Yes WINGS PLUS #2 Food Service Establishment 2231 BESSEMER ROAD BIRMINGHAM AL 35208 92 2/10/2017
Yes TARGET SUPER STORE GROCERY Limited Retail Food Store 1654 GADSDEN HIGHWAY BIRMINGHAM AL 35235 96 2/10/2017
Yes SUBWAY #37573 Food Service Establishment 209 LAKESHORE PARKWAY HOMEWOOD AL 35209 96 2/10/2017
Yes BJCC COLD CART # 1 Mobile Food Vendor 2100 RICHARD ARRINGTON JR BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35203 96 2/10/2017
Yes BJCC COLD CART # 9 Mobile Food Vendor 2100 NORTH RICHARD ARRINGTON JR. BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35203 97 2/10/2017
Yes PARKWAY EAST EXXON Limited Food Service 1283 CENTERPOINT PARKWAY BIRMINGHAM AL 35215 91 2/10/2017
Yes BJCC COLD CART # 7 Mobile Food Vendor 2100 RICHARD ARRINGTON JR. BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35203 97 2/10/2017
Yes RACEWAY #6822 Limited Food Service 1435 GADSDEN HIGHWAY BIRMINGHAM AL 35235 93 2/10/2017
Yes RUSTYS BARBECUE Food Service Establishment 7484 PARKWAY DRIVE LEEDS AL 35094 97 2/10/2017
Yes BJCC EAST 1 EXHIBITION C Food Service Establishment 2100 RICHARD ARRINGTON JR BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35203 95 2/10/2017
Yes YOUR PIE Food Service Establishment STE 160 1831 SOUTH 28TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35209 96 2/10/2017
Yes LODER RAGLAND MINISTRIES, INC. Day Care Center 712 NORTH 25TH STREET BIRMINGHAM AL 35203 94 2/10/2017
Yes WEE WILLIES CHILD DEVELOPMENT CENTER Day Care Center 3121 SOUTHWEST CLEBURN AVENUE BIRMINGHAM AL 35221 100 2/10/2017
Yes BJCC NORTH EXHIBITION B Food Service Establishment 2100 RICHARD ARRINGTON JR BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35203 96 2/10/2017
Yes SMOOTHIE KING #72 Limited Food Service 1926 SOUTH 28TH AVENUE HOMEWOOD AL 35209 94 2/10/2017
Yes SONIC DRIVE IN Food Service Establishment 6625 AARON ARONOV DRIVE FAIRFIELD AL 35064 94 2/10/2017

Comments

  1. Margaret Kilgore says:
    February 24, 2017 at 7:06 pm

    Another Broken Egg had the lowest score at 78 !!!!!

  2. Leslie Heath says:
    February 24, 2017 at 7:25 pm

    Whitley Wright look at another broken egg 78!!!

  3. Chris Godfrey says:
    February 24, 2017 at 7:52 pm

    Chris Lane Kelli Lane Janna Paseur Godfrey

  4. Whitley Wright says:
    February 24, 2017 at 8:00 pm

    What???? How???

  5. Leslie Heath says:
    February 24, 2017 at 8:00 pm

    It was a whole bunch of stuff on it as to why it was a 78!!

  6. Jessica Ellenburg Worsham says:
    February 24, 2017 at 8:31 pm

    😱 I love that place 🤢

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