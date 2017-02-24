JeffCo restaurant ratings include Trussville, Pinson, Center Point establishments

|Smoke Free
|Name
|Type
|Address
|Score
|Date
|Yes
|ZAXBYS
|Food Service Establishment
|282 PALISADES BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35209
|96
|2/21/2017
|Yes
|ANOTHER BROKEN EGG CAFE
|Food Service Establishment
|2418 MONTEVALLO ROAD MOUNTAIN BROOK AL 35223
|78
|2/21/2017
|Yes
|JERSEY MIKES SUBS
|Food Service Establishment
|2910 18TH STREET HOMEWOOD AL 35209
|84
|2/21/2017
|Yes
|HONEYBAKED HAM COMPANY #801
|Retail Food Store
|601 MONTGOMERY HIGHWAY VESTAVIA AL 35216
|97
|2/21/2017
|Yes
|JUST LIKE HOME
|Day Care Center
|300 SOUTH 32ND STREET BESSEMER AL 35020
|100
|2/21/2017
|Yes
|HAMBURGER HEAVEN
|Food Service Establishment
|1703 CRESTWOOD BOULEVARD IRONDALE AL 35210
|92
|2/21/2017
|Yes
|BIRMINGHAM URBAN AIR
|Limited Food Service
|800 GREEN SPRINGS HIGHWAY BIRMINGHAM AL 35209
|93
|2/20/2017
|Yes
|CHUCK E CHEESE
|Food Service Establishment
|500 OLD TOWN ROAD VESTAVIA AL 35216
|93
|2/20/2017
|Yes
|BASS PRO SHOPS-GENERAL STORE
|Food Service Establishment
|5000 BASS PRO BOULEVARD LEEDS AL 35094
|99
|2/20/2017
|Yes
|HOMETOWN SUPERMARKET
|Limited Retail Food Store
|STE 140 808 GREENSPRINGS HIGHWAY HOMEWOOD AL 35209
|91
|2/20/2017
|Yes
|THE CLUB – BALLROOM
|Food Service Establishment
|1 ROBERT S. SMITH DRIVE BIRMINGHAM AL 35209
|97
|2/20/2017
|Yes
|THE CLUB – STATEROOM
|Food Service Establishment
|1 ROBERT S. SMITH DRIVE BIRMINGHAM AL 35209
|94
|2/20/2017
|Yes
|MCDONALDS # 1756
|Food Service Establishment
|1569 MONTCLAIR ROAD BIRMINGHAM AL 35210
|88
|2/20/2017
|Yes
|STEEL
|Food Service Establishment
|2300 NORTH 1ST AVENUE BIRMINGHAM AL 35203
|96
|2/17/2017
|No
|J & J GROCERY
|Food Service Establishment
|8169 DICKEY SPRINGS ROAD BESSEMER AL 35022
|89
|2/17/2017
|Yes
|GREEN ACRES CAFE
|Food Service Establishment
|1705 NORTH 4TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35203
|94
|2/17/2017
|Yes
|SAMS CLUB #4724 MEAT MARKET
|Retail Food Store
|3053 150 HIGHWAY HOOVER AL 35244
|94
|2/17/2017
|Yes
|SONIC DRIVE IN
|Food Service Establishment
|143 FOUST COURT BIRMINGHAM AL 35214
|89
|2/17/2017
|Yes
|STARBUCKS COFFEE #8396 – Munger Building
|Limited Food Service
|1927 SOUTH 11TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35205
|97
|2/17/2017
|No
|AMERICAN LEGION POST #22
|Bars and Lounges
|1201 SOUTHWEST 4TH AVENUE BESSEMER AL 35022
|90
|2/17/2017
|No
|THE HEAVENLY DONUT COMPANY FOOD TRUCK
|Mobile Food Vendor
|4911 CAHABA RIVER RD STE 105 BIRMINGHAM AL 35243
|98
|2/17/2017
|Yes
|THE FRESH MARKET STORE
|Limited Retail Food Store
|549 BROOKWOOD VILLAGE BIRMINGHAM AL 35209
|98
|2/17/2017
|Yes
|WEE CARE ACADEMY-THOMAS
|Day Care Center
|833 8TH STREET BIRMINGHAM AL 35214
|98
|2/17/2017
|Yes
|TERRACE OAKS CARE & REHAB CNTR
|Nursing Home Kitchen
|4201 BESSEMER HIGHWAY BESSEMER AL 35020
|100
|2/17/2017
|Yes
|RED LOBSTER #6376
|Food Service Establishment
|3525 ROOSEVELT BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35235
|94
|2/17/2017
|Yes
|The PITA CAFE – BNTI
|Food Service Establishment
|STE 137 J 2801 HWY 150 PARKWAY HOOVER AL 35244
|100
|2/17/2017
|Yes
|POPEYES CHICKEN & BISCUIT #53
|Food Service Establishment
|361 PALISADES BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35209
|92
|2/17/2017
|Yes
|FULL MOON BBQ
|Food Service Establishment
|337 VALLEY AVENUE BIRMINGHAM AL 35209
|95
|2/17/2017
|Yes
|AFC SUSHI @ PUBLIX #165
|Food Service Establishment
|411 GREEN SPRINGS HIGHWAY HOMEWOOD AL 35209
|99
|2/16/2017
|Yes
|LOCAL TACO
|Food Service Establishment
|STE C-5 920 LANE PARK COURT MOUNTAIN BROOK AL 35223
|96
|2/16/2017
|Yes
|WALMART SUPERCENTER #1158 -DELI
|Food Service Establishment
|2473 HACKWORTH ROAD BIRMINGHAM AL 35214
|95
|2/16/2017
|Yes
|ALDI
|Limited Retail Food Store
|710 ACADEMY DRIVE BESSEMER AL 35022
|100
|2/16/2017
|Yes
|SHERATON CIVIC CENTER – EAST HALL
|Food Service Establishment
|2101 NORTH RICHARD ARRINGTON JR BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35203
|98
|2/16/2017
|Yes
|OLEXAS CAFE, CAKES & CATERING
|Food Service Establishment
|2838 CULVER ROAD MOUNTAIN BROOK AL 35223
|88
|2/16/2017
|Yes
|JASPER HOUSE
|Charitable Non-Permitted Food Establishment
|STE B 2112 AVENUE H BIRMINGHAM AL 35218
|96
|2/16/2017
|Yes
|OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANT
|Food Service Establishment
|3440 GALLERIA CIRCLE HOOVER AL 35244
|90
|2/16/2017
|Yes
|HOLIDAY INN EXPRESS
|Limited Food Service
|5001 ACADEMY LANE BESSEMER AL 35022
|95
|2/16/2017
|Yes
|FULL MOON BBQ
|Food Service Establishment
|337 VALLEY AVENUE BIRMINGHAM AL 35209
|84
|2/16/2017
|Yes
|HAMPTON INN
|Limited Food Service
|4910 CIVIC LANE BESSEMER AL 35022
|90
|2/16/2017
|Yes
|4 GARCIAS FOR YOU
|Mobile Food Vendor
|5118 PINSON VALLEY PARKWAY BIRMINGHAM AL 35215
|87
|2/15/2017
|Yes
|REYES PIZZA, ICE CREAM & MORE
|Food Service Establishment
|STE 133 5415 BEACON DRIVE IRONDALE AL 35210
|97
|2/15/2017
|No
|WESLEYS LOUNGE, INC
|Bars and Lounges
|7373 WEST HWY 78 DORA AL 35062
|95
|2/15/2017
|Yes
|PANERA BREAD #790
|Food Service Establishment
|STE C-6 143 SUMMIT BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35243
|93
|2/15/2017
|Yes
|EGG ROLL EXPRESS
|Food Service Establishment
|100 BESSEMER HIGHWAY MIDFIELD AL 35228
|89
|2/15/2017
|Yes
|PIEOLOGY
|Food Service Establishment
|325 SUMMIT BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35243
|99
|2/15/2017
|Yes
|YELLOW JACKET
|Food Service Establishment
|3995 WHITE ROAD DORA AL 35062
|92
|2/15/2017
|Yes
|PUBLIX #1059 PRODUCE
|Retail Food Store
|1325 MONTCLAIR ROAD BIRMINGHAM AL 35210
|99
|2/15/2017
|Yes
|SAMFORD UNIV-THE ROTUNDA
|Food Service Establishment
|800 LAKESHORE DRIVE HOMEWOOD AL 35229
|94
|2/15/2017
|Yes
|UAB HIGHLANDS
|Hospital Kitchen
|1201 SOUTH 11TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35205
|98
|2/15/2017
|Yes
|APCO ARAMARK BENEPIZZARIA
|Food Service Establishment
|600 NORTH 18TH STREET BIRMINGHAM AL 35203
|99
|2/15/2017
|Yes
|ZOES KITCHEN
|Food Service Establishment
|323 SUMMIT BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35243
|88
|2/15/2017
|Yes
|AFC SUSHI @ PUBLIX #1059
|Food Service Establishment
|1325 MONTCLAIR ROAD BIRMINGHAM AL 35210
|100
|2/15/2017
|Yes
|PUBLIX #839 DELI
|Food Service Establishment
|2543 JOHN HAWKINS PARKWAY HOOVER AL 35244
|96
|2/15/2017
|Yes
|GREEN TOP CAFE
|Food Service Establishment
|7530 HIGHWAY 78 DORA AL 35062
|94
|2/15/2017
|Yes
|CATERING BY DEANA & SYLVIA
|Food Service Establishment
|518 NORTH 19TH STREET BIRMINGHAM AL 35203
|98
|2/15/2017
|Yes
|PIGGLY WIGGLY DELI
|Food Service Establishment
|3000 MONTGOMERY HIGHWAY HOMEWOOD AL 35209
|90
|2/15/2017
|Yes
|ROCKIN RHONDAS
|Limited Food Service
|7296 PARKWAY DRIVE LEEDS AL 35094
|84
|2/14/2017
|Yes
|WEST VALLEY TEXACO
|Limited Food Service
|211 WEST VALLEY AVENUE HOMEWOOD AL 35209
|94
|2/14/2017
|Yes
|SAVANAHS #2
|Limited Food Service
|4901 CAHABA RIVER ROAD BIRMINGHAM AL 35243
|98
|2/14/2017
|Yes
|SHEZA FOOD MART
|Food Service Establishment
|1101 NORTH 4TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35203
|83
|2/14/2017
|Yes
|VALLEY FOOD AND FEED
|Limited Food Service
|2060 MONTEVALLO ROAD LEEDS AL 35094
|96
|2/14/2017
|Yes
|BOJANGLES #858
|Food Service Establishment
|1545 MONTCLAIR ROAD BIRMINGHAM AL 35210
|97
|2/14/2017
|Yes
|TRUSSVILLE CHEVRON
|Limited Food Service
|5981 CHALKVILLE MOUNTAIN ROAD BIRMINGHAM AL 35235
|100
|2/14/2017
|Yes
|MT. VIEW GOLF COURSE
|Food Service Establishment
|3200 MT. VIEW DRIVE GRAYSVILLE AL 35073
|91
|2/14/2017
|Yes
|BLACK PEARL ASIAN CUISINE
|Food Service Establishment
|3439 COLONNADE PKWY STE 300 BIRMINGHAM AL 35243
|90
|2/14/2017
|Yes
|OUMI SUSHI @ SPROUTS FARMERS MARKET #483
|Food Service Establishment
|STE 101 1031 MONTGOMERY HIGHWAY VESTAVIA AL 35216
|96
|2/14/2017
|Yes
|URBAN POPS
|Food Service Establishment
|STE 100 2760 JOHN HAWKINS PARKWAY HOOVER AL 35244
|99
|2/14/2017
|Yes
|KRYSTAL RESTAURANT BIR #2
|Food Service Establishment
|1810 CRESTWOOD BOULEVARD IRONDALE AL 35210
|96
|2/14/2017
|Yes
|DREAMLAND BAR-B-QUE
|Food Service Establishment
|1427 SOUTH 14TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35205
|96
|2/14/2017
|Yes
|REDEAUXS @ CITY HALL
|Food Service Establishment
|710 NORTH 20TH STREET BIRMINGHAM AL 35203
|96
|2/14/2017
|No
|AMERICAN LEGION POST #107
|Bars and Lounges
|8299 RAILROAD AVENUE LEEDS AL 35094
|93
|2/14/2017
|Yes
|GRANDVIEW MEDICAL CENTER
|Hospital Kitchen
|3690 GRANDVIEW PARKWAY BIRMINGHAM AL 35243
|100
|2/14/2017
|Yes
|PIGGLY WIGGLY MEAT #259
|Retail Food Store
|1697 FORESTDALE BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35214
|91
|2/14/2017
|Yes
|HARDEES Of Homewood
|Food Service Establishment
|228 OXMOOR BOULEVARD HOMEWOOD AL 35209
|97
|2/14/2017
|Yes
|EVERYDAY FOOD MART
|Limited Food Service
|3041 JOHN HAWKINS PARKWAY HOOVER AL 35244
|88
|2/14/2017
|Yes
|GREAT BEGINNINGS LEARNING CENTER
|Day Care Center
|1406 PROMOTION PLAZA LEEDS AL 35094
|99
|2/14/2017
|Yes
|ALEXANDERS
|Food Service Establishment
|STE 120 3800 COLONNADE PARKWAY BIRMINGHAM AL 35243
|90
|2/14/2017
|Yes
|EMBASSY SUITES HOTEL
|Food Service Establishment
|2300 WOODCREST PLACE HOMEWOOD AL 35209
|93
|2/14/2017
|Yes
|WINN-DIXIE #435 SEAFOOD
|Retail Food Store
|4476 MONTEVALLO ROAD BIRMINGHAM AL 35210
|98
|2/13/2017
|Yes
|BIG SPOON CREAMERY
|Mobile Food Vendor
|195 VULCAN ROAD HOMEWOOD AL 35209
|96
|2/13/2017
|Yes
|CIRCLE K #2723810
|Limited Food Service
|1503 SOUTH 11TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35205
|96
|2/13/2017
|Yes
|NEW YORK PIZZA
|Food Service Establishment
|1010 OXMOOR ROAD HOMEWOOD AL 35209
|96
|2/13/2017
|Yes
|ERNIE GERONTAKIS
|Food Service Establishment
|195 VULCAN ROAD BIRMINGHAM AL 35209
|100
|2/13/2017
|Yes
|WINN-DIXIE #435 MEAT MARKET
|Retail Food Store
|4476 MONTEVALLO ROAD BIRMINGHAM AL 35210
|98
|2/13/2017
|Yes
|PUBLIX #1200 SEAFOOD
|Retail Food Store
|4965 PROMENADE PARKWAY BESSEMER AL 35022
|100
|2/13/2017
|Yes
|REGENCY ROOM LOUNGE
|Bars and Lounges
|1429 MONTGOMERY HIGHWAY VESTAVIA AL 35216
|97
|2/13/2017
|Yes
|PINETREE COUNTRY CLUB – GRILL ROOM
|Food Service Establishment
|5100 PINE WHISPERS DRIVE IRONDALE AL 35210
|96
|2/13/2017
|Yes
|OLIVE GARDEN # 1879
|Food Service Establishment
|3555 ROOSEVELT BOULEVARD TRUSSVILLE AL 35235
|88
|2/13/2017
|Yes
|FAIRFIELD SEAFOOD EXPRESS
|Food Service Establishment
|3710 LLOYD NOLAND PARKWAY FAIRFIELD AL 35064
|96
|2/13/2017
|Yes
|THE FRESH MARKET PRODUCE
|Retail Food Store
|549 BROOKWOOD VILLAGE HOMEWOOD AL 35209
|95
|2/13/2017
|Yes
|The COTTAGES @ St. Martins In The Pines – B
|Nursing Home Kitchen
|STE B 4953 MONTEVALLO ROAD BIRMINGHAM AL 35210
|95
|2/13/2017
|Yes
|BENT BROOK
|Food Service Establishment
|7900 DICKEY SPRINGS ROAD BESSEMER AL 35022
|94
|2/13/2017
|Yes
|ASIAN EXPRESS
|Food Service Establishment
|3501 AVENUE E BIRMINGHAM AL 35218
|89
|2/13/2017
|Yes
|IVANS
|Food Service Establishment
|833 PARK ROAD PLEASANT GROVE AL 35127
|98
|2/13/2017
|Yes
|ROCKY RIDGE LEARNING CENTER
|Day Care Center
|STE 108 2512 ROCKY RIDGE ROAD VESTAVIA AL 35243
|95
|2/13/2017
|Yes
|BRITOS SUPERMARKET #3 – DELI
|Food Service Establishment
|118 GREENSPRINGS HIGHWAY HOMEWOOD AL 35209
|94
|2/13/2017
|Yes
|ROLY POLY
|Food Service Establishment
|STE 232 180 MAIN STREET HOOVER AL 35244
|94
|2/13/2017
|Yes
|HOOTERS OF HOMEWOOD
|Food Service Establishment
|1278 OAK GROVE ROAD BIRMINGHAM AL 35209
|94
|2/13/2017
|Yes
|MARINOS ASSOCIATED MEAT #1
|Retail Food Store
|2415 AVENUE E BIRMINGHAM AL 35218
|91
|2/13/2017
|Yes
|THE FRESH MARKET- MEAT & SEAFOOD MKT
|Retail Food Store
|549 BROOKWOOD VILLAGE BIRMINGHAM AL 35209
|95
|2/13/2017
|Yes
|LEGACY HEALTH & REHAB OF PLEASANT GROVE
|Nursing Home Kitchen
|30 7TH STREET PLEASANT GROVE AL 35127
|100
|2/13/2017
|Yes
|DOMINOS PIZZA # 5848
|Food Service Establishment
|1506 MONTCLAIR ROAD BIRMINGHAM AL 35210
|89
|2/13/2017
|Yes
|BRITOS SUPERMARKET #3 – BAKERY
|Retail Food Store
|118 GREENSPRINGS HIGHWAY HOMEWOOD AL 35209
|92
|2/13/2017
|Yes
|UNIVERSITY OF TOTS
|Day Care Center
|1325 ALFORD AVENUE HOOVER AL 35226
|91
|2/13/2017
|Yes
|JACKS #145
|Food Service Establishment
|27 PARK ROAD PLEASANT GROVE AL 35127
|92
|2/13/2017
|Yes
|MAUI WOWI #3
|Mobile Food Vendor
|2100 NORTH RICHARD ARRINGTON JR. BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35203
|96
|2/10/2017
|Yes
|STARBUCKS COFFEE #11083
|Limited Food Service
|231 STATE FARM PARKWAY HOMEWOOD AL 35209
|96
|2/10/2017
|Yes
|SUBWAY #27114
|Food Service Establishment
|1321 SOUTH 10TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35205
|95
|2/10/2017
|Yes
|WINN-DIXIE #405 MEAT MARKET
|Retail Food Store
|2220 BESSEMER ROAD BIRMINGHAM AL 35208
|98
|2/10/2017
|Yes
|FAMILY DOLLAR STORE #8978
|Limited Retail Food Store
|2020 CENTER POINT PARKWAY CENTER POINT AL 35215
|97
|2/10/2017
|Yes
|VULCAN CENTER KITCHEN
|Food Service Establishment
|1701 VALLEY VIEW DRIVE BIRMINGHAM AL 35209
|96
|2/10/2017
|Yes
|CHICKEN NOW
|Food Service Establishment
|STE 340 6200 EAST GRAND RIVER BOULEVARD LEEDS AL 35094
|94
|2/10/2017
|Yes
|DOLLAR GENERAL #3289
|Limited Retail Food Store
|671 SOUTHWEST 9TH AVE BESSEMER AL 35022
|96
|2/10/2017
|Yes
|J & J FOOD MARKET
|Limited Food Service
|707 NORTH 8TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35203
|90
|2/10/2017
|Yes
|WINGS PLUS #2
|Food Service Establishment
|2231 BESSEMER ROAD BIRMINGHAM AL 35208
|92
|2/10/2017
|Yes
|TARGET SUPER STORE GROCERY
|Limited Retail Food Store
|1654 GADSDEN HIGHWAY BIRMINGHAM AL 35235
|96
|2/10/2017
|Yes
|SUBWAY #37573
|Food Service Establishment
|209 LAKESHORE PARKWAY HOMEWOOD AL 35209
|96
|2/10/2017
|Yes
|BJCC COLD CART # 1
|Mobile Food Vendor
|2100 RICHARD ARRINGTON JR BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35203
|96
|2/10/2017
|Yes
|BJCC COLD CART # 9
|Mobile Food Vendor
|2100 NORTH RICHARD ARRINGTON JR. BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35203
|97
|2/10/2017
|Yes
|PARKWAY EAST EXXON
|Limited Food Service
|1283 CENTERPOINT PARKWAY BIRMINGHAM AL 35215
|91
|2/10/2017
|Yes
|BJCC COLD CART # 7
|Mobile Food Vendor
|2100 RICHARD ARRINGTON JR. BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35203
|97
|2/10/2017
|Yes
|RACEWAY #6822
|Limited Food Service
|1435 GADSDEN HIGHWAY BIRMINGHAM AL 35235
|93
|2/10/2017
|Yes
|RUSTYS BARBECUE
|Food Service Establishment
|7484 PARKWAY DRIVE LEEDS AL 35094
|97
|2/10/2017
|Yes
|BJCC EAST 1 EXHIBITION C
|Food Service Establishment
|2100 RICHARD ARRINGTON JR BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35203
|95
|2/10/2017
|Yes
|YOUR PIE
|Food Service Establishment
|STE 160 1831 SOUTH 28TH AVENUE BIRMINGHAM AL 35209
|96
|2/10/2017
|Yes
|LODER RAGLAND MINISTRIES, INC.
|Day Care Center
|712 NORTH 25TH STREET BIRMINGHAM AL 35203
|94
|2/10/2017
|Yes
|WEE WILLIES CHILD DEVELOPMENT CENTER
|Day Care Center
|3121 SOUTHWEST CLEBURN AVENUE BIRMINGHAM AL 35221
|100
|2/10/2017
|Yes
|BJCC NORTH EXHIBITION B
|Food Service Establishment
|2100 RICHARD ARRINGTON JR BOULEVARD BIRMINGHAM AL 35203
|96
|2/10/2017
|Yes
|SMOOTHIE KING #72
|Limited Food Service
|1926 SOUTH 28TH AVENUE HOMEWOOD AL 35209
|94
|2/10/2017
|Yes
|SONIC DRIVE IN
|Food Service Establishment
|6625 AARON ARONOV DRIVE FAIRFIELD AL 35064
|94
|2/10/2017
Comments
Another Broken Egg had the lowest score at 78 !!!!!
Whitley Wright look at another broken egg 78!!!
Chris Lane Kelli Lane Janna Paseur Godfrey
What???? How???
It was a whole bunch of stuff on it as to why it was a 78!!
😱 I love that place 🤢